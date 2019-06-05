البابا تواضروس يختتم فعاليات مؤتمر كنائس أوروبا

اختتم مؤتمر كنائس أوروبا أعماله اليوم، بمحاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "المحبة في الخدمة"، تلتها محاضرة أخرى عن "العلاقات" ألقاها نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، عرضت بعدها توصيات المؤتمر.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد افتتح مساء أول أمس أعمال المؤتمر الذي ناقش موضوع "النمو في العمل الرعوي" وشارك فيه ١٣ من الآباء أساقفة إيبارشياتنا بأوروبا، إلى جانب ١٢٠ من الكهنة وأمناء الخدمة وأعضاء المجالس بكنائس هذه الإيبارشيات.



واشتمل المؤتمر الذي عقد بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون، على عدد من المحاضرات إلى جانب بعض الحلقات النقاشية، بالإضافة إلى بعض ورش العمل للمشاركين بالمؤتمر.



ويأتي استضافة الكنيسة المصرية لمؤتمر كنائس أوروبا هي لافتة من البابا تواضروس بهدف دعم الهوية المصرية لدى أقباط المهجر.