أستون فيلا يتعاقد مع خوتا جناح برمنجهام سيتي

قال نادي أستون فيلا الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه تعاقد مع الجناح الإسباني خوتا من غريمه المحلي برمنجهام سيتي لمدة عامين.



وخوتا البالغ من العمر 27 عاما هو أول صفقة يبرمها أستون فيلا منذ صعوده لدوري الأضواء الشهر الماضي.



وقال خوتا، الذي لم يكشف النادي عن قيمة الصفقة المالية للتعاقد معه، لموقع أستون فيلا على الإنترنت "اللعب في الدوري الممتاز كان هدفا مهما بالنسبة لي سعيت طويلا لتحقيقه، إنه واحد من أكبر الأندية في إنجلترا، "تشعر بذلك في كل مرة تواجههم. عشت هذه التجربة من خلال اللعب أمامهم في مباريات قمة المدينة".



ولعب خوتا تحت قيادة دين سميث مدرب أستون فيلا الحالي حين كان الاثنان في برنتفورد قبل الانتقال إلى برمنجهام في 2017 في صفقة قياسية للنادي مقابل ستة ملايين جنيه استرليني (7.62 مليون دولار).



وقال سميث "أنا سعيد بعودته للعمل معي. يملك قدرات كبيرة وعين ثاقبة على المرمى وصناعة الأهداف".



وذهب جاري جاردنر لاعب وسط أستون فيلا في الاتجاه المعاكس وانضم إلى برمنجهام في الدرجة الثانية لمدة ثلاث سنوات.