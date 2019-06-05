القبض على متهم بحيازته 65 جرام هيروين في البحيرة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة مديرها اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات تواصل توجيه ضرباتها لتجار المواد المخدرة، فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتاجرى المواد المخدرة في أول أيام العيد.



أسفرت تلك الحملات بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة فى كمين أعد لضبطه بذات الدائرة وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 65 جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول).



أمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.

