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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:22 م

الكنيسة الكاثوليكية تنعي شهداء كمين العريش

الكنيسة الكاثوليكية
تريزة شنودة
dostor.org/2655104

أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بيان نعي وإدانة لحادث استهداف كمين أمني قرب مدينة العريش.

وقالت الكنيسة في بيانها: "تدين الكنيسة الكاثوليكية، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحادث الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيا قرب مدينة العريش، كما ونؤكد التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، الذي يسعى إلى إفساد احتفالات عيد الفطر المبارك".

وتابعت: "تتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل"، مشيرة إلى أن هذا العمل يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية".

واختتمت الكاثوليكية بيانها قائلة "لنصلي جميعا كي يحمي الله مصر وشعبها".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت فى بيان لها، أن عددا من العناصر الإرهابية، استهدفت فجر اليوم الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

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