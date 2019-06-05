ضبط عاطل وبحوزته 650 جرام حشيش بغرض الاتجار في الضبعة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة مديرها اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات تواصل توجيه ضرباتها لتجار المواد المخدرة، فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتاجرى المواد المخدرة في أول أيام العيد.



أسفرت تلك الحملات بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام ضبط (عاطل) لقيامه بالاشتراك مع آخر "جارى ضبطه" بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وذلك فى كمين أعد لضبطهمابذات الدائرة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 650 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).



أمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

