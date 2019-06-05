"مكافحة المخدرات" تضبط 64 ألف قرص مخدر في أول أيام العيد

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة مديرها اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات تواصل توجيه ضرباتها لتجار المواد المخدرة، فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتاجرى المواد المخدرة في أول أيام العيد.



أسفرت تلك الحملات بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام عن ضبط (شخصين سبق اتهامهما فى 7 قضايا) لقيامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، فى كمين أعد لضبطهما بذات الدائرة حال استقلالهما سيارتين ملاكى، وبحوزتهما(64.000 أربعة وستون ألف قرص مخدر – مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول).



أمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.