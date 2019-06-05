بعد وفاتها أمس.. شقيقة الفنانة ناهد حسين تكشف وصيتها الأخيرة

توفيت مساء أمس الثلاثاء، الفنانة ناهد حسين، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.



ومن جانبها أكدت الفنانة رجاء حسين، أن شقيقتها الفنانة ناهد، تم تشييع جثمانها عقب صلاة الظهر اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وتم دفنها بمقابر العائلة بمنطقة البساتين.



وعن موعد العزاء، أوضحت أن الراحلة أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وأن يكون قاصر على الجنازة والمقابر.



وكانت الفنانة ناهد حسين قد تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1979، وكانت بدايتها مع التمثيل في سبعينيات القرن الماضي، ويعتبر المسرح هو بداية ظهورها، حيث شاركت في مسرحية "عش المجانين"، وقدمت بعد ذلك العديد من المسرحيات منها "عائلة عصرية جدا"، "ليلة القبض على بابا"، "عازب و3 عوانس"، وتنوعت أعمالها الفنية ما بين مسلسلات درامية وسهرات تلفزيونية، وأيضًا الأفلام السينمائية، ومثلت أمام الفنان فريد شوقي في فيلم "قضية عم أحمد"، وشاركت في مسلسلات عدة منها "يوميات ونيس" الجزء الثاني، "ضمير أبلة حكمت".