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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:14 م

هاليب تستفيد من الأحوال الجوية في باريس

سيمونا هاليب
سيمونا هاليب
dostor.org/2655099

غادر الجمهور ملاعب رولان جاروس، وهو في حالة إحباط بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في إلغاء مباريات اليوم الأربعاء، في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لكن هذه الأحوال الجوية ربما تكون مصدر بهجة وسعادة للرومانية سيمونا هاليب حاملة اللقب.

وكان من المقرر أن تلعب هاليب اليوم الأربعاء، على ملعب فيليب شاترييه أمام الأمريكية أماندا أنيسيموفا التي تبلغ من العمر 17 عاما لحجز مكان في الدور قبل النهائي وهي المواجهة التي تأجلت لتقام غدا الخميس.

وقال ماتس فيلاندر بطل فرنسا المفتوحة ثلاث مرات إن الأمطار ستصب على الأرجح لصالح هاليب.

وأضاف فيلاندر الذي يعمل محللا في شبكة يوروسبورت التلفزيونية "تقع سيمونا هاليب تحت ضغط كبير، أماندا أنيسيموفا تتمتع بقوة في التسديد، لكنني أشعر أن الظروف الجوية القاسية ستجعل من الصعب عليها أن تسدد الكرة بقوة في مواجهة هاليب التي تجيد الدفاع، لا أحد يريد هطول الأمطار لكن الظروف قد تساعد هاليب".

ومباراة دور الثمانية الأخرى المتبقية ستكون بين الأمريكية ماديسون كيز والأسترالية آشلي بارتي بينما ستنال البريطانية جوهانا كونتا وماركيتا فوندروسوفا يوم راحة إضافيا غدا الخميس بعدما أنهيتا انتصارهما في دور الثمانية أمس الثلاثاء قبل خوض مواجهة الدور قبل النهائي يوم الجمعة.

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