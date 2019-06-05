القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:14 م

مؤسس "استثمر في وطنك الثاني مصر": بدء الترويج لمصر بالخارج

مؤسس استثمر في وطنك
dostor.org/2655098

كشف المستشار محمد سالم، الخبير القانوني البارز ومؤسس مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"، عن فتح خطوط الاتصال مع الجاليات المصرية في الخارج وخاصة في الدول العربية لعمل مكاتب للمبادرة بها تمهيدا لبدء عمليات الترويج للاستثمار في مصر.

وأكد سالم في تصريحات صحفية له، أنه سيبدأ الاتصالات من الآن رغم إجازات عيد الفطر لبدء تشكيل مكاتب المبادرة في الخارج تمهيدا لبدء الأعمال مباشرة بعد إجازة العيد.

وأشار سالم إلى أن الجاليات المصرية في الخارج ستلعب دورا كبيرا في المبادرة حيث أنها ستتولى مسؤولية التواصل مع رجال الأعمال العرب والأجانب لإقناعهم بمزايا الاستثمار في مصر بجانب شرح كل القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي.

وأوضح الخبير القانوني البارز، أن هناك ترحيبا مبدأيا من كل الجاليات المصرية في الخارج بالمبادرة ووجود استعداد قوي منهم للمشاركة فيها وخاصة أنها تخدم في المقام الأول والأخير مصر دون وجود أي منافع شخصية منها.

وشدد المستشار محمد سالم، على تواصله أيضا مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بعد إجازة عيد الفطر المبارك لطرح المبادرة بشكل كامل عليها من أجل أن تدعمها الوزارة بشكل قوي وخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع المصريين بالخارج وتشكيل مكاتب للمبادرة في الدول التي يعيشون فيها.

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