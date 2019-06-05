الهولندي فان دايك يستهدف ضم لقب دوري الأمم إلى دوري الأبطال

يستهدف فيرجيل فان دايك قائد المنتخب الهولندي حصد ثاني لقب له في غضون ثمانية أيام فقط.



وبعد التتويج مع فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، يتطلع فان دايك لتتويج موسمه بلقب آخر يتمثل في دوري الأمم الأوروبي.



وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم قبل يوم واحد من مباراة الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبي أمام إنجلترا "كل اللاعبين انتهى الموسم بالنسبة لهم، ولكن نحن لدينا فرصة للفوز بالكأس"، "بالنسبة لنا نريد بالتأكيد الفوز وسنقدم كل ما لدينا نحن مفعمون بالثقة".



يعتبر فان دايك أغلى مدافع في العالم، وقد خاض 64 مباراة دون أن ينجح أي من لاعبي الفرق الأخرى في تجاوزه.