طرح أولى أغنيات ألبوم "لون الكاكاو" لفريق بلاك تيما (فيديو)

طرح المنتج ريتشارد الحاج، أول أغاني ميني ألبوم "لون الكاكاو" لفريق بلاك تيما - أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده - اليوم، على قناة "موسيقى تي في" على اليوتيوب.



الأغنية الأولى هيد الألبوم "لون الكاكاو"، كلمات منتصر حجازي، كلمات الراب محمد عبده، ألحان محمد عبده، توزيع هاني ربيع، مكس وماستر ماهر صلاح، ستوديو سيشن رؤية فنية ريتشارد الحاج وإسلام بيبو، تصوير إسلام شلبي، جرافيك ديزاين تامر مجدي، موشن جرافيك ابانوب كمال وشكر خاص لراني فيكتور وأحمد حنفي.



وقال المنتج ريتشارد الحاج، إن الألبوم سيتم طرحه بشكل يومي على قناة موسيقى تي في خلال أيام عيد الفطر، ويضم خمس أغاني منهم لون الكاكاو وبابا شكيني وكده كده يا تريلا ويا نجمة ويا عم يا جمال.



الألبوم فكرة ريتشارد الحاج وأمير صلاح الدين ومنتج فني إسلام بيبو.