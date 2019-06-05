بوتين: بلادنا والصين ملتزمتان بتنفيذ خطة البرنامج النووي الإيراني

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.



وقال بوتين -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينج إننا "ما زلنا ملتزمين بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".



وأكد أن البلدين مستمران في التعاون من أجل التوصل لتسوية سلمية في شبه الجزيرة الكورية وسوريا وكذلك لتحقيق الاستقرار في فنزويلا.



وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده والصين ستواصلان العمل للحد من التوترات في شبه الجزيرة ولتعزيز الأمن في شمال شرقي آسيا، وأنهما تعملان لصالح الحل السلمي للأزمة السورية واستقرار الوضع في فنزويلا".