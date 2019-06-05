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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:02 م

ياسر الهضيبي: حادث كمين العريش يؤكد ترنح الإرهاب

ياسر الهضيبي: حادث
إسلام نصير
dostor.org/2655092

قدم الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، العزاء لأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين في جنوب العريش بعد فجر أول أيام العيد.

ووجه "الهضيبي" رسالة لأسر الشهداء، قائلًا: "لابد أن تفخروا بأولادكم الذين أفدوا مصر بدمائهم الطاهرة وأبوا أن يستسلموا إلا بالنصر أو الشهادة، ولا تحزنوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون".

وشدد "الهضيبي" على أن تلك الأعمال الخسيسة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية تؤكد أنهم يترنحون نتيجة شعورهم بالهزيمة أمام الدولة المصرية التي تتقدم يومًا بعد يوم وتثبت للعالم كله أنها قادرة على ردع الإرهاب، مشيرا إلى أن تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي كان ضربة قاضية لهم.

ودعا "الهضيبي" جموع الشعب المصري إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف رجال الجيش والشرطة البواسل الذين يضحون بأرواحهم من أجل حماية الوطن من الإرهاب الغاشم واستكمال بناء الدولة الحديثة.

ولفت "الهضيبي" إلى أن هذا الحادث جاء بعد توصية قمة مكة الإسلامية الرابعة عشرة التي جعلت الحرب على الإرهاب أولوية قصوى لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ما جعلهم يشعرون بالخوف ويحاولون التقاط أنفاسهم الأخيرة.

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