توقف مباريات بطولة "رولان جاروس" للتنس بسبب الأمطار

توقف مباريات بطولة (رولان جاروس) للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي؛ بسبب هطول الأمطار على ملاعب البطولة، اليوم الأربعاء.



ومع هطول الأمطار تمت تغطية كل الملاعب بأقمشة حمراء، واحتمى المشجعون في المدرجات تحت المظلات.



وكان من المفترض انطلاق مباراة في الدور قبل النهائي، في زوجي المختلط، الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وأخرى بين سيمونا هاليب وأماندا أنيسيموفا في دور الثمانية 14:00 بملعب فيليب شاترييه، بينما تلتقي ماديسون كيز مع آشلي بارتي، في الدور قبل النهائي.



ومن المتوقع سقوط الأمطار طيلة فترات اليوم.