الأمن يواصل تطهير "السحر والجمال" من تجار السلاح والمخدارت



استكمل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، جهود إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة،

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن

ضبط عاطل حال تواجده بمدينة العاشر، وبحوزته (200 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.



وضبط عاطل آخر حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإساعيلية، وبحوزته (بندقية آلية –35 طلقة نارية لذات العيار وخزينتين)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح المضبوط.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.