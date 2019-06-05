غارمة مفرج عنها: "السيسي ساعدنا ربنا يزيده من نعيمه" (فيديو)

أفرجت وزارة الداخلية، عن 139 من نزلاء السجون بعد سداد مديونياتهم بتمويل من صندوق تحيا مصر، استمرارًا للجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، "سجون بلا غارمين أو غارمات"، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن (الغارمين والغارمات) المودعين بالسجون.



وقالت إحدى الغارمات التي أفرج عنها ضمن مبادرة الرئيس السيسي، إنها قضت 3 شهور في السجن، ومن ثم تم الإفراج عني بعد سداد ديوني، وعن سبب الحكم عليها بالسجن قالت: "أنا مطلقة وكنت سالفة الفلوس عشان أربي عيالي، وأدفع الإيجار وملقتش حد يقف جنبي ويساعدني، والحمد لله الرئيس السيسي ساعدنا ربنا يزيده من نعيمه يارب".