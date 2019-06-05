النفس الأخير.. دراسة علمية حديثة: تعاطى الحشيش يصيب النساء وأبناءهن بـ«الفصام»

أوصت دراسة حديثة، أجراها علماء بجامعة «York» البريطانية، بضرورة بحث تأثير تعاطى مخدر الحشيش على النساء وعدم الاهتمام بالرجال فقط، لأن تعاطى الحشيش يمكن أن يصيب المرأة وأطفالها مستقبلًا بمرض الفصام، ويمكن أن يصل بها لمرحلة الانتحار.

أكدت الدراسة أن الأبحاث التى تستهدف رصد تأثير مخدر «القنب»، الذى يُصنع منه الحشيش والماريجوانا، تتحيز جنسيًا للرجال، على الرغم من عدم حل لغز إصابة النساء بالفصام بسبب تعاطى الحشيش حتى الآن، حسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

قال إيان هاميلتون، الباحث فى قسم العلوم الصحفية بجامعة «York»، وتولى مراجعة نتائج الدراسة: «يجب أن تُنفق الأموال لإجراء الأبحاث التى توفر معلومات عن المخاطر التى تواجهها السيدات عند استخدام هذا المخدر».

وأضاف «هاميلتون»، لـ«ديلى ميل»: «هناك أبحاث يعود تاريخ إجرائها إلى نحو 100 عام تتحدث عن إصابة مدخنى الحشيش بمرض الفصام، خاصة أن هذا المخدر يسبب الهلوسة»، موضحًا أن «المشكلة الحقيقية لدى الباحثين أن عدد الرجال الذين يخضعون للعلاج من إدمان الحشيش أكثر من عدد النساء، وأرى أننا أضعنا أموالًا كثيرة دون الوصول إلى نتائج مُرضية توضح علاقة تعاطى الحشيش بالإصابة بمرض الفصام».

وأشار إلى أن الدراسات أظهرت بشكل واضح أنه كلما زادت قوة المواد الضارة فى المخدرات زاد احتمال إصابة شخص ما بمشكلات فى الصحة العقلية، موضحًا أن مرض الفصام من أكثر الآثار المدمرة التى تنتج عن إدمان مخدر الحشيش، وهذا الأثر يدمر الفرد وأسرته.

واستعرض «هاميلتون» الأدلة التى تتحدث عن علاقة الإصابة بالفصام بتدخين الحشيش، والمشكلات التى تواجه تلك الأبحاث، ومنها الانتشار الجغرافى لبحوث الإدمان، إذ إن الدراسات تشمل عددًا كبيرًا من سكان أوروبا وأستراليا وأمريكا، مشددًا على أنه «يجب أن تشمل مستقبلًا عددًا أكبر من النساء فى آسيا وإفريقيا، وفى الشرق الأوسط تحديدًا».

ووفقًا لدراسة علمية نشرتها مجلة «جاما» الأمريكية المتخصصة فى الطب النفسى، فإن الكثير من النساء الحوامل يتعاطين الماريجوانا، وهو ما يزيد من فرص إصابة أطفالهن بمرض الفصام فى حياتهم لاحقًا.

وأوضح مركز المسح البريطانى للجريمة أن نحو واحدة من عشر نساء تستخدم الحشيش فى بريطانيا، وأنه يعد العقار الترفيهى الأكثر استخدامًا حول العالم، كما يعد مخدرًا غير قانونى من الفئة «ب» فى إنجلترا، وحيازته مجرّمة وعقوبتها السجن لمدة خمس سنوات، أما الاتجار فيه فعقوبته السجن لمدة 14 عامًا.

ويستخدم الحشيش على نطاق واسع لأغراض الترفيه، لكن تدخينه يؤدى إلى الإصابة بالخوف الشديد، و«البارانويا» أى جنون العظمة، بينما أظهرت دراسات أن استخدام عقار «القنب» كدواء يخفف من الاكتئاب والقلق والإجهاد، والاستمرار فى تعاطيه فترة طويلة يزيد من حدة الاكتئاب عن طريق تقليل قدرة الدماغ على التخلى عن الذكريات السيئة.

ويسهم الحشيش فى زيادة مشكلات الصحة العقلية لدى الأشخاص الذين يعانون منها، ويستخدم مخدر الماريجوانا طبيًا فى أكثر من نصف الولايات الأمريكية، خاصة لمن يعانون من مشكلات القلق والعدوانية، كما أنه يمكن الاستعانة به فى علاج المصابين بالتوحد أو الإكزيما أو الصدفية.

وحسب «ديلى ميل»، فإن زيت القنب الذى يحتوى على مادة «THC» الكيميائية، ذات التأثير النفسى، له خصائص مقاومة للسرطان.

وتقر مؤسسة الخدمة الوطنية البريطانية بأن الحشيش مخدر معروف بأنه يثير نوبات ذهنية، وكذلك الكوكايين، ومخدر إكستاسى- المعروف باسم «حبوب السعادة»- ومخدر الكيتامين.

وكشفت دراسة، أجريت فى مارس الماضى، عن أن الحشيش الذى يغمر شوارع بريطانيا فى الوقت الحالى يزيد من خطر الإصابة بالانفصام لخمسة أضعاف.

وقال الباحثون فى كلية «كينجز» بلندن إن مشكلة إصابة متعاطى الحشيش بالفصام منتشرة على نطاق واسع، حيث إن ما يقرب من ثلث حالات الإصابة بالفصام فى لندن يسببها تناول المخدرات، محذرين من أن 94% من الحشيش المتوافر فى بريطانيا الآن به نسبة مرتفعة من مادة «THC» ذات التأثير النفسى.

وتتزايد الأصوات التى تطالب بأن يكون هناك قانون يشرّع استخدام الحشيش بشكل طبى فى بريطانيا، قائلين إن الأمر من شأنه أن يؤدى إلى وجود أنواع معتدلة من المخدرات، من شأنها أن تمنع الناس من شراء المخدر الذى يحتوى على مادة «THC».