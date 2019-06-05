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تقارير ومتابعات
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:21 م

والد أحد الغارمين المفرج عنهم لـ"السيسي": تحيا مصر بوجودك (فيديو)

والد أحد الغارمين
هاجر رضا
dostor.org/2655066

الحنين والحب كان الأساس في اللقاء الذي جمع بين الغارمين والغارمات بأبنائهم وعائلاتهم، بمجرد رؤيتهم لأولادهم كانت الزغاريد والبكاء والأحضان المسيطرة على المشهد، وفي هذا الفيديو تظهر إحدى الفتيات وهي تُقبّل أرجل والدتها من شدة شوقها لها، والحنين، كنوع من أنواع الاعتراف بالجميل الذي تحملته أثناء سجنها.

وقال والد أحد الغارمين المفرج عنهم: "ألف مبروك، هو اللي كان بيصرف عليّا، الحمد لله خرج لينا بعد حبس 25 شهر، استلفت عشان أعمل لأبويا العملية، عشان يقدر يقف على رجله بعد الحادثة، وأحب أقول للرئيس السيسي تحيا مصر بوجودك".

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