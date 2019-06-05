برازيل القارة السمراء.. أسلحة المغرب للفوز بكأس الأمم الإفريقية

يواجه المنتخب المغربى مجموعة من أصعب وأقوى المنتخبات المتنافسة فى دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تنطلق فى 21 يونيو الجارى، إذ أوقعته القرعة مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ورغم صعوبة المجموعة، يصل «أسود الأطلس» إلى هذه النسخة من «كان» بتشكيلة نارية، يقودها واحد من أفضل المدربين الذين مروا على القارة السمراء، هو الفرنسى هيرفى رينارد، الذى يتوقع الكثيرون أن يقدم بطولة تاريخية ربما تُعيد المغرب إلى منصة التتويج من جديد.

فى الحلقة الثالثة من سلسلة «كيف يلعب المرشحون للفوز بأمم إفريقيا؟»، نتعرف على تشكيلة المنتخب المغربى، وأسلحة «رينارد» التى يخطط من خلالها لاصطياد اللقب الذى ينتظره جمهور المغرب.



الاستحواذ والضغط العالى واللامركزية أبرز السمات.. ومرونة فى اللعب بأى طريقة

يعد المنتخب المغربى أحد أكثر منتخبات كرة القدم فى القارة السمراء إمتاعًا، وبرغم وجود منافسين أقوى منه تكتيكًا نجح «رينارد» على مدى السنوات الماضية فى بناء جيل قوى يلعب كرة قدم أقرب إلى المثالية، يسعى فيها إلى الاستحواذ التام وعدم التخلى عن الكرة طوال الوقت، فى مواجهة أى خصم، مهما بلغت قوته وانضباطه الخططى.

برع «أسود الأطلس» فى تكنيك الضغط العالى فى فترات متقدمة من المباريات، ويُجيد المدير الفنى للفريق توظيف لاعبيه، بما يحقق حالة من اللامركزية وتبادل الأدوار، فيكون بمقدوره خلق الحلول، للضغط على الخصم.

وعبر التكنيكات الثلاثة: الاستحواذ والضغط العالى واللامركزية، يطبق المنتخب المغربى الكرة الشاملة الحديثة ويلعب بشكل ممتع، وسواء خرج رابحًا أو خاسرًا يصفق له الجميع، مثلما فعل أمام إسبانيا والبرتغال فى المونديال الأخير.

وساعد «رينارد» فى تطبيق فلسفته بروز نجوم مغاربة فى الدوريات الأوروبية، خلال الفترة الأخيرة، يمتلكون المهارات الفردية العالية ويتطورون بشكل ملحوظ وتطاردهم كبرى الأندية العالمية، وعلى رأسهم اللاعب حكيم زياش، نجم أياكس الهولندى، الذى بات مطمعًا لكل من بايرن ميونخ الألمانى ويوفنتوس الإيطالى وكبرى أندية إنجلترا.

وإذا تحدثنا بشكل عام عن مميزات المنتخب المغربى، فلا بد أن نركز على فكرة المرونة والقدرة على اللعب بأى طريقة لعب عددية، إذ يعتمد «أسود الأطلس» على خطة رئيسية هى «4231»، التى تتحول خلال بعض المبارايات إلى «4141»، ومع ذلك يستطيع اللعب بطرق مغايرة تمامًا مثل «343 » و«442». وتعطى هذه المرونة قوة كبيرة للفريق، تجعله يتحول من شكل إلى آخر داخل المباراة الواحدة، حسب تفاصيلها وقوة الخصم وطريقة لعبه.



دفاع مهارى.. وكتيبة هجومية فتاكة لاختراق المنافسين

يعتمد المدرب الفرنسى فى الحالة الدفاعية على اللاعب مهدى بن عطية، لاعب الدحيل القطرى، فى قلب الدفاع، وإلى جواره رومان سايس، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزى، أو مروان داكوستا، لاعب الاتحاد السعودى، وفى أحيان يدفع بالثلاثى معًا عندما يبدل الطريقة إلى «343».

ويتميز اللاعبون الثلاثة بمهارة إخراج الكرة من الثلث الأخير بشكل جيد، عوضًا عن إرسالهم للكرات القطرية، وقدرتهم على نقل اللعب بلمسة واحدة. وفى الجهة اليمنى يبرز نصير مزراوى، الظهير الأيمن، الذى قدم أداء رائعًا مع أياكس أمستردام، وهو من بين الأظهرة التى تقدم أدوارًا هجومية تجعلك تشعر أنه لاعب هجومى بالأساس وليس مدافعًا يتقدم للأمام فحسب.

وفى الجهة المقابلة يلعب «رينارد» بظهير بروسيا درتموند، أشرف حكيمى، اللاعب المتوقع عودته إلى فريقه السابق ريال مدريد، بعدما أفادت تقارير كثيرة برغبة مدربه السابق زين الدين زيدان فى استعادة خدماته لإيمانه الكامل بقدراته.

وفى وسط الملعب يشارك كل من كريم الأحمدى، لاعب الاتحاد السعودى، إلى جوار فيصل فجر، لاعب كان الفرنسى، أو نورالدين مرابط، لاعب النصر السعودى، وأمامهم فى عمق الملعب يونس بلهندة، لاعب جالاتا سراى، أو مبارك بوصوفة، لاعب الشباب السعودى، وإلى يمينه حكيم زياش، وإلى يساره سفيان بوفال، لاعب سلتا فيجو، أو يوسف النصيرى، لاعب ليجانيس الإسبانى، بينما يقبع فى المقدمة المهاجم الصريح خالد بوطيب، لاعب الزمالك، أو عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر السعودى. وتعد التشكيلة السابقة هى المثالية للمنتخب المغربى، فى ظل وجود أسماء أخرى تتنافس على المكانة، فكيف تخلق هذه التشكيلة خطورة على الخصوم؟، وما الأفكار التى يعتمد عليها رينارد؟

دائمًا ما يبحث المدرب الفرنسى عن المساحة فى الثلث الأخير من الملعب عبر فكرتين رئيسيتين، الأولى هى دخول «زياش» و«بوفال» أو «النصيرى» بالقرب من قوس منطقة جزاء الخصوم، وهى المساحة ما بين ظهير وقلب دفاع الخصم التى تسمى بالمساحات الميتة، بهدف الاستفادة من تأخر عملية الترحيل لدى الخصوم، مع تكثيف وجود لاعبيه بتلك المنطقة ليصبح الشكل مكونًا من 3 مهاجمين فى العمق.

وتكمن الفكرة الثانية فى صعود الظهيرين فى المساحة الفارغة على الجانبين، التى تتولد نتيجة انشغال ظهيرى الخصم بمحاولة اللحاق بالجناحين «زياش» و«نصيرى» فى العمق، وهكذا يستغل «رينارد» الملكات الهجومية الكبيرة لدى كل من «مزراوى» و«حكيمى»، اللذين يتميزان بقدرات كبيرة فى المراوغة، وإجادة موقف لاعب فى مواجهة لاعب على جانبى الملعب وإرسال الكرات العرضية بشكل محكم.

كما يستفيد الفرنسى من دقة تمريرات «الأحمدى» فى منتصف الملعب، وسرعة تحويله لوجهة اللعب بشكل مباغت للخصوم، عندما يصعد أحد الظهيرين فى المساحة الفارغة، إضافة إلى براعة «بوصوفة» و«بلهندة» فى اللعب البينى بالمساحات الضيقة، ما يسهم فى خلق فرص خطرة فى عمق الملعب يستفيد منها بقوة كل من «زياش» و«نصيرى»، أمهر اللاعبين فى الثلث الأخير من الملعب. كما يُجيد «نصيرى» التحول إلى مركز رأس حربة ثان، ويكون قمة الروعة فى اختيار دخول منطقة جزاء الخصوم لطلب الكرة بالمساحة والتوقيت المثاليين، وسرقة ظهير الخصم بالتحرك المباغت لاستقبال الكرات العرضية القادمة من «مزراوى».

أما دكة بدلاء «أسود الأطلس» فهى قوية بما يكفى ليكون منتخب المغرب هو الفريق الأكثر قوة خارج الخطوط، فكما أوضحنا يفاضل المدرب الفرنسى بين «نصيرى» و«بوفال» فى جهة، وبين نجمين بحجم «بوصوفة» و«بلهندة» فى جهة أخرى، أى أن اثنين من بين هؤلاء سيكونان خارج الخطوط. وتضم دكة البدلاء مهاجم شالكة الألمانى، اللاعب أمين حارث، وفى وسط الملعب نبيل درار، نجم فنربخشة التركى، ويوسف آيت بن ناصر، لاعب سانت إيتيان الفرنسى، الذى يستخدمه بدلًا من «مرابط» فى كثير من الأحيان. كما يستطيع «ريناد» تحويل «مرابط» إلى مركز آخر، للاستفادة من قدراته الرائعة، وبعد تطوره هذا الموسم بشكل جعل الجمهور المغربى يراهن على لعبه دورًا كبيرًا فى البطولة المنتظرة.

ومعهم يأتى أيضًا لاعب ساسولو، المهدى بوربيعة، وكلها أسماء دائمًا ما تجعل التكهن بتركة الوسط والشكل الهجومى للفريق المغربى أمرًا صعبًا للغاية.



حكيم زياش.. «أسد الأطلس» يطمح فى مزاحمة صلاح ومانى

لم يكن حكيم زياش، الساحر المغربى وأحد أبرز وأهم اللاعبين العرب والأفارقة الذين تألقوا فى الملاعب الأوروبية مؤخرًا، محظوظًا فى ختام واحد من أفضل المواسم التى قدمها أياكس أمستردام الهولندى، والذى جعل العالم كله يتوقف حول ما يقدمه فى دورى الأبطال، وما يصنعه من أداء سينمائى يجعلك تتذوق كرة قدم أخرى، لا ترى فيها الصراعات البدنية والاحتكاكات.

قبل الدقيقة 90 بقليل من إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، سدد «زياش» كرة فى قمة الروعة اصطدمت بعارضة توتنهام، وبعدها بدقائق قليلة خطف لوكاس مورا هدفًا منح الفريق اللندنى عبورًا رأته الأغلبية من مشجعى كرة القدم العالمية ظالمًا لـ«زياش» الرائع ورفاقه، الذين اقتربوا كثيرًا من معانقة «ذات الأذنين»، وخرجوا فى وداع غير متوقع، عقب فوز كبير حققه الفريق فى مباراة الذهاب على ملعب توتنهام، بعد شوط خيالى انتهى بهدفين دون رد فى هولندا.

لم يستطع أحد أن يلوم «زياش» أو العارضة أو أى من لاعبى وجهاز أياكس. هم فقط افتقروا للحظ الذى ساند غيرهم، وحرمهم من موسم استثنائى وثلاثية تاريخية كانت فى الطريق.

لكن النجم المغربى، الذى ستظل تلك العارضة عالقة فى ذهنه، يعى جيدًا أن هذا الانكسار ما هو إلا تمهيد لانتصار كبير سيأتى مهما طال الزمن، ويعرف أنه يمتلك من العوامل ما يؤهله ليكتب تاريخًا بين أساطير الكرة، لذلك يدخل هذه البطولة وعينه على مزاحمة نجوم كبار بحجم ساديو مانى ومحمد صلاح فى صراع جائزة «الأفضل فى إفريقيا».

نجح «زياش» فى التتويج بثنائية محلية مع أياكس أمستردام هذا الموسم، وكان من بين الأروع فى دورى الأبطال، ويترقب كثيرون اعتلاءه منصة الأفضل فى القارة السمراء إلى جوار «صلاح» و«مانى» بنهاية الموسم، ويؤمن اللاعب بأن التتويج بهذه البطولة سيزيد من فرصه كثيرًا، وربما يعوضه عما فاته فى الأسابيع القليلة الماضية.

ورغم أن تشكيلة الفريق المغربى مدججة بالنجوم، يبقى «زياش» ورقة الرهان الرابحة دائمًا بأدواره المتعددة وقدرته على التحول من مركز الجناح إلى صانع الألعاب أو إلى مهاجم ثانٍ إذا تطلب الأمر، ويتميز اللاعب بامتلاكه شغفًا كبيرًا، ورغبة فى التحسن والسعى وراء تحقيق نجاحات، عوضًا عن أنه بين النماذج التى يُقتدَى بها ولا بد أنها ستسطر صفحات من ذهب.