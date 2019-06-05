محمد رجب: انعزلت 5 أشهر واستعنت بـ«طبيب نفسى» بسبب شخصية «نوح الشواف» فى «علامة استفهام»

استطاع النجم محمد رجب أن يجذب أنظار النقاد قبل الجمهور فى الموسم الرمضانى الأخير من خلال مسلسله «علامة استفهام»، وذلك منذ الحلقات الأولى من العمل التى أكدت عودته القوية إلى الدراما، بعد غياب عن الشاشة الفضية لمدة تجاوزت 11 عامًا، منذ أن قدم مسلسل «أدهم الشرقاوى» عام 2008.

«الدستور» التقت النجم محمد رجب فى حوار كشف خلاله عن الأسباب التى جذبته لتقديم «علامة استفهام»، وكذلك سر غيابه عن الدراما المصرية، وكواليس تعاونه الأول مع المخرج سميح النقاش والمؤلف إسلام حافظ.

■ بداية.. كيف استقبلت رد الفعل الجماهيرى حول «علامة استفهام»؟

- فى الحقيقة فوجئت بردود الفعل حول المسلسل منذ عرض الحلقة الأولى، وأعتقد أن القصة التى تعتمد على التشويق والإثارة ساعدت فى ذلك، فمع نهاية كل حلقة يحدث أمر ما يجعل الجمهور ينتظر مشاهدة الحلقة التالية بشغف كبير، لذا استطاع المسلسل أن يتصدر «تريندات» مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، إضافة إلى تصدره قائمة أكثر 5 أعمال مشاهدة فى رمضان.

■ ما سر ابتعادك عن الدراما المصرية لأكثر من 11 عامًا؟

- منذ أن قدمت مسلسل «أدهم الشرقاوى» عام 2008 قررت التركيز فى السينما، فانشغالى بتقديم عمل سينمائى كل عام تقريبًا كان أحد الأسباب وراء ابتعادى عن الشاشة الصغيرة، إضافة إلى عدم وجود سيناريو قوى يجعلنى متحمسًا، فى ظل التطور الكبير الذى شهدته الدراما المصرية خلال السنوات الماضية، على مستوى الكتابة والتصوير والإخراج.

■ ما الذى جذبك فى «علامة استفهام» ليكون بوابة العودة إلى الدراما؟

- عندما تحدث معى المؤلف إسلام حافظ، وشرح لى القصة التى تدور حولها أحداث المسلسل انجذبت إليها، خاصة أننى كنت أتمنى منذ فترة كبيرة أن أقدم عملًا تعتمد أحداثه على الغموض والتشويق، وهذا ما جعلنى أثق فى «إسلام» ودفعنى لخوض التجربة، فهو مؤلف موهوب بالرغم من صغر سنه، وكتب سيناريو العمل بشكل أكثر من رائع.

■ ألم تخشَ من العودة بمسلسل تعتمد أحداثه على الغموض؟

- على العكس تمامًا، فالأعمال التى تعتمد أحداثها على الجريمة والغموض قليلة جدًا فى الدراما المصرية، رغم أنها تجذب الجمهور وتجعله متشوقًا لاكتشاف الجانى أو السبب الحقيقى وراء الحادثة، كما تختلف قصة «علامة استفهام» عن الأعمال التى قُدمت فى السنوات الماضية، لاحتوائها على تفاصيل وموضوعات تطرح لأول مرة فى الدراما المصرية.

■ ما كواليس تحضيرك لشخصية «نوح الشواف»؟

- «نوح الشواف» من أصعب الشخصيات التى قدمتها خلال مشوارى الفنى، فتجسيد شخصية مريض نفسى يضع الفنان فى تحدٍ كبير، وذلك لأنه يكون حريصًا تجاه كل فعل تقوم به الشخصية، سواء من ناحية استخدام الصوت أو تعبيرات الوجه أو حركة الجسم، فكل هذه الأشياء إذا لم تقدم باحترافية تفقد الشخصية مصداقيتها.

■ هل عايشت تجربة المرض النفسى لتتقمص الشخصية؟

- أحد أصدقائى يعمل طبيبًا نفسيًا، جلست معه أكثر من مرة ليشرح لى جوانب عديدة فى الشخصية، إضافة إلى بحثى عبر المواقع الإلكترونية، وعقد جلسات العمل العديدة مع المخرج سميح النقاش، للوقوف على الخطوط العريضة للشخصية.

■ عزفت خلال أحداث المسلسل على آلة «ساكسفون».. كيف تدربت على ذلك؟

- خضعت للتدريبات لفترة طويلة على يد أحد العازفين، حتى تعلمت كيفية العزف عليها، ولم يكن الأمر بشكل احترافى مئة بالمئة، ولكنى تخطيت نصف المشوار فى العزف عليها، وفى الحقيقة استمتعت جدًا بهذة الآلة، وقمت بشرائها ومازالت أقوم بالعزف عليها حتى بعد انتهاء التصوير.

■ ما أصعب المشاهد التى تعرضت لها أثناء التصوير؟

- دعنى أتحدث معك بكل صراحة، لم تكن هناك أى مشاهد سهلة فى مسلسل «علامة استفهام»، وكانت جميع المشاهد تحديًا كبيرًا بالنسبة لى، خاصة مشاهد المصحة النفسية.

■ هل كنت مع عرض «علامة استفهام» على أكثر من قناة فضائية بدلًا من عرضه حصريًا؟

- بالتأكيد، فعرض مسلسل «علامة استفهام» على 4 قنوات فضائية، أتاح لقطاع كبير من الجمهور أن يشاهد المسلسل، والعمل حَظِى بأكبر نسبة مشاهدة طبقًا لعرضه على أكثر من قناة، فالمسلسل يتم عرضه أكثر من 6 مرات يوميًا، وأعتقد أن هذا الأمر كان فى صالح المسلسل وأسهم بشكل كبير فى نجاحه.

فالعرض الحصرى يظلم المسلسل فى كثير من الأحيان، ولكن العرض المتكرر على أكثر من قناة يسمح لعدد كبير من المشاهدين متابعة المسلسل فى أكثر من وقت، ليصبح لديهم حرية الاختيار، وهذا الأمر عوضنى الغياب الكبير عن الدراما المصرية.

■ هل خشيت من التعاون مع مؤلف شاب مثل إسلام حافظ؟

- لا تقاس الموهبة بالسن، والسيناريو هو الفيصل فى هذه النقطة، و«إسلام» قدم سيناريو متماسكًا ومختلفًا وكتبه بشكل احترافى، فمن الممكن أن تقرر التعاون مع مؤلف ما قضى حياته كلها فى التأليف، وتجد أن القصة التى يكتبها دون المستوى.

■ وماذا عن تعاونك الأول مع المخرج سميح النقاش؟

- أعتز بصداقته وأقدر موهبته الكبيرة، وقدمنى بشكل لم أكن أتمناه، وفاجأنى عندما شاهدت المسلسل، ودائمًا ما كنت أتمنى التعاون معه، وأنا من المتابعين للأعمال التى أخرجها خلال مسيرته الفنية.

■ ما أسباب نجاح مسلسل «علامة استفهام» إذن؟

- سبب النجاح الرئيسى يرجع إلى شركة «سينرجى» وجميع العاملين بها، وعلى رأسهم المنتج الكبير تامر مرسى، الذى وفر جميع الإمكانيات التى كان يحتاجها العمل كى يخرج بهذا الشكل الرائع.

فضلًا عن الدور والمجهود الرائعين اللذين قام بهما كل من المخرج المخضرم سميح النقاش والمؤلف الموهوب إسلام حافظ لخروج العمل على الشاشة وإلى الجمهور بهذا الشكل المتميز والرائع.