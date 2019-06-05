5 عوامل تدفع «كازابلانكا» للتربع على عرش إيرادات العيد

استقبلت دور العرض السينمائية، منذ يومين، فيلم «كازابلانكا»، بطولة النجم أمير كرارة، الذى أثبت من خلاله قدرته على إعادة الروح لأفلام الأكشن مرة أخرى.

وتوقع نقاد أن يكون «كازابلانكا» فرس الرهان خلال موسم عيد الفطر السينمائى، وتربعه على عرش الإيرادات، وسط منافسة شرسة مع الأفلام الأخرى المطروحة خلال الموسم، خاصة أعمال الأكشن وهى «الممر» بطولة أحمد عز، و«حملة فرعون» بطولة عمرو سعد، مع فيلمين كوميديين هما «محمد حسين» بطولة محمد سعد، و«سبع البرمبة» بطولة رامز جلال. ويرجع ذلك لطبيعة العمل نفسه و«خلطة الأكشن»، التى يعشقها الجمهور المصرى، وما لبطله من رصيد كبير، خاصة فى السنوات الثلاث الماضية، وما حققه الجزء الثالث من مسلسله «كلبش» من نجاحات كبيرة.

وبالنظر إلى آخر أفلام «كرارة»، نجد أنها من أنجح أفلام السينما، فعقب تقديمه الجزء الأول من «كلبش» خاض السباق السينمائى بفيلم «هروب اضطرارى»، الذى خطف خلاله الأضواء من البطل الرئيسى أحمد السقا. ثم قدم «كرارة» فيلم «حرب كرموز»، وهو العمل الذى كان مفاجئًا للجميع، وحقق إيرادات ضخمة وصلت إلى 57.348.18 جنيها. ومن بين عوامل النجاح الأخرى وجود شركة إنتاج قوية تقف وراءه هى «سينرجى فيلمز» بمشاركة المنتج وليد منصور. ووفرت «سينرجى فيلمز» إمكانيات كبيرة للعمل، واستطاعت أن تختار عددا كبيرا من الفنانين الموهوبين ليشاركوا فى الفيلم، من بينهم عمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وإياد نصار. ولا يمكن نسيان دور المخرج بيتر ميمى، الذى حققت ثنائيته مع «كرارة» فى «كلبش» نجاحات كبيرة، فضلًا عن تقديمه عددا لا بأس به من الأفلام الناجحة، مثل «الهرم الرابع»، و«القرد بيتكلم»، و«حرب كرموز».

وتدور أحداث الفيلم حول 3 أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، ويجرى تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ المعارك الطاحنة بينهم فى إطار من الأكشن والتشويق والمطاردات التى صُممت بإتقان لظهور العمل بشكل مباشر.

فيلم «كازابلانكا» بطولة كل من: أمير كرارة، وغادة عادل، وخالد إرجنتش، وإياد نصار، وعمرو عبدالجليل، ولبلبة، ودلال عبدالعزيز، ومحمد مفتاح، وأحمد داش، ومحمود البزاوى، ومى حسن، وجيهان خليل، وسلمى جلال، وأحمد جمال سعيد، وكريمة غيث، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى.

