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رياضة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:14 م

باريس سان جيرمان يعلن رحيل الحارس الإيطالي بوفون

بوفون
بوفون
dostor.org/2655054

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، رسميًا رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون عن النادي الفرنسي، بعد انتهاء الموسم الكروي (2018-2019).

وكتب النادي الفرنسي- على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- "بوفون أنت رجل نبيل داخل وخارج الملعب، كما أنك كنت زميلًا غير عادي.. نتمنى لك التوفيق في المستقبل".

كان بوفون، انضم إلى سان جيرمان قادمًا من يوفنتوس في صيف 2018 خلال صفقة مجانية، إلا أنه لم ينجح في قيادة الفريق الفرنسي لتحقيق إنجاز جيد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخاض بوفون مع سان جيرمان 25 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم المنتهي، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه 9 مرات، بينما تلقى 25 هدفًا.

وتوج الحارس الإيطالي صاحب الـ41 عامًا مع سان جيرمان بلقب بطولتي الدوري الفرنسي والسوبر المحلي.

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