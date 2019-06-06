"قومى المرأة" يُخصص أرقام هاتفية لتلقى شكاوى التحرش فى العيد

تتلقى غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع.



بالإضافة إلى تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية، وذلك عبر الأرقام التالية: 0109 929 9191، 0100 752 5600، 01554845024.



وخصص المجلس القومي للمرأة، غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، عبر الخط الساخن رقم 15115.



وأوضحت رئيسة المجلس، أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.



ويقدم مكتب شكاوي المرأة بالمجس القومي طوال السنة عدة خدمات أبرزها:

-تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية مجانا.

-إحالة الشكاوى إلى جهات الاختصاص ومتابعتها، من المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية.

-إعداد التقارير والدراسات حول المشكلات التي تواجه المرأة المصرية.

-تقديم الدعم النفسي والقانوني للمعنفات ورفعها للجهات المختصة والتوصية بحلول لها وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني.