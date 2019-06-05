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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:10 م

محمود خليل يكتب: أفكار قطب فى شركة «القتل السريع»

محمود خليل يكتب:
dostor.org/2655050

تجاوزت أفكار سيد قطب على يد تنظيم «داعش» مفهوم التنظيم إلى مفهوم «الشركة». فمن خلال مراجعة التسجيلات الصوتية لأبى بكر البغدادى «خليفة داعش» يمكنك أن تلاحظ فرط تأثره بأفكار سيد قطب فى وصم المجتمعات الإسلامية المعاصرة بالجاهلية، وعدم تحكيم شرع الله وتقليد اليهود، مما استوجب غضب الله عليها.
تأسيسًا على هذه الأيديولوجية بنى «البغدادى» تنظيمه، الذى يصح أن نطلق عليه وصف «شركة». هو شركة متعددة الجنسيات بالمعنى الكامل للكلمة، تضم تحت رايتها ما يقرب من 80 جنسية، وتستند فى أدائها إلى ثلاثة مرتكزات، تتمثل فى التمويل، والتسويق، والتوظيف اللا محدود لأدوات الإعلام التقليدى والجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى الاعتماد على اللوجستيات (المعونات الفنية) التى يتحصل عليها من مصادر مختلفة. لم ينشأ «داعش» حول فكرة «الخلافة» كما يتوهم البعض، لأن التمحك بهذا الموضوع قديم قدم الجماعات الإرهابية، منذ ظهور جماعة «الإخوان» التى نشأت عام 1928، رافعة شعار «إعادة الخلافة الإسلامية»، وحتى الآن. لو صح أن ثمة فكرة يعمل «داعش» تحت رايتها، فهى ببساطة فكرة «القاتل الأجير» الحريص على قبض ثمن الدم الذى يسفكه، بأعلى درجات برود الأعصاب، لأنه ببساطة يؤدى عملًا يأخذ عليه مرتبًا آخر كل شهر. طرح فكرة «الخلافة» ليس أكثر من وسيلة يجتهد «داعش» فى الاعتماد عليها لجلب المزيد من العملاء، وبالتالى فلا صلة لهذا التنظيم ولا غيره من التنظيمات بالإسلام، لأن «الخلافة» ليست أصلًا من أصول الدين، كما يؤكد علماء الأزهر.
لو أننا فككنا أداء «الشركة الداعشية»، فى أىٍّ من العمليات الإرهابية التى قاموا بها خلال السنوات الماضية، فسوف نجد أن معنى «الشركة» يقفز فى كل جزء وركن من أركانها. الإنفاق السخى على أى عملية واضح، ويشير إلى التمويل الكبير الذى تتحرك الشركة من خلاله، لتدفع أجور القتلة المأجورين الذين يعملون فى صفوفها، وتؤدى ثمن السلاح الذى تسفك به الدم الحرام. المال لدى داعش كثير ووفير، ومصادره متنوعة، فالأرض التى سيطر عليها التنظيم فى العراق كانت عامرة بالبترول، والثمن الذى يقبضه مجلس إدارة الشركة، الذى يترأسه «أبوبكر البغدادى»، مقابل ما تقوم به من عمليات لحساب جهات وأطراف عدة، يضخ المزيد إلى رأسمالها. «البغدادى» الذى ظهر فى أول إطلالة له، وهو يرتدى ساعة «رولكس»، قدر ثمنها بـ«3500 يورو»، شأنه فى ذلك شأن كبار رؤساء مجالس إدارات الشركات الكبرى.
«داعش» شركة لها أفرع فى العديد من الدول، وهى لا تتوقف عن بث الدعاية المسمومة لعملياتها، عبر نوافذها الإعلامية المتعددة، التى تتمثل فى قنوات فضائية، ومجلة «دابق»، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تتولى التنويه بعملياتها القذرة فى التفجير، وإمطار الآمنين بالرصاص، وسبى النساء، وحرق الأرض، وهتك العرض، وتدمير الآثار، وابتزاز الأنظمة والشعوب، وتحيل النوافذ الإعلامية من لديه طلب على خدماتها القذرة إلى الفرع الكائن بدولته. وتنشط الأفرع «الداعشية» فى إقامة علاقات وطيدة مع بعض الأجهزة التى تتعاون معها، والتى توفر لها معونات فنية تفيدها فى سفك الدم. فليس من المتصور أن تتمكن الشركة من تدويخ العالم- كما تفعل الآن- دون أن تتعاون مع العديد من الأجهزة داخل الدول التى تعمل فيها. وشأنها شأن العديد من الشركات، قد يكون لها مواسم رواج، ترتبط بظروف وسياقات دولية أو إقليمية أو محلية معينة، تدفع إلى المزيد من الطلب على خدماتها فى مجال «تجارة الدم»، لكنها حتمًا ستنتهى، ويوم تفككها قادم لا محالة. فعندما تتضخم إحدى الشركات أكثر من اللازم فتوقع انهيارها وتحللها فى أى لحظة.
فى كل الأحوال يظل «داعش» واحدًا من النوافذ الدولية التى أطل سيد قطب برأسه من خلالها خلال الألفية الجديدة، وواجهة من الواجهات التى تولت غرس أفكاره الملغمة فى الواقع المعاش، وخطى بها التنظيم خطوة إلى الأمام حين جعل منها وثيقة عمل ولائحة داخلية منظمة لعمل الشركة الإرهابية متعددة الجنسيات.

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