القس عزت شاكر يكتب: عايش ليه؟ ٣

ذكرت فى العدد السابق أن الإنسان مهما حقق فى هذه الدنيا من نجاح، وبلغ من مناصب، وامتلك من أموال، وحاز من شهرة، ولكن كان الله خارج دائرة حياته فسيعيش فى شعور بالفراغ وغياب المعنى، حتى لو كان يبدو عكس ذلك.

إن ستيف جوبز (Steven Paul Jobs)، مؤسس شركة أبل للبرمجيات، أصيب فى عام 2004 بنوع نادر من سرطان البنكرياس، وخضع فى عام 2009 لعملية زرع كبد، وتوفى فى أكتوبر 2011 عن 56 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وترك وراءه عند رحيله شركة بلغت قيمتها السوقية 700 مليار دولار، أكرر سبعمائة مليار دولار أمريكى، وهى أغلى شركة فى التاريخ، كتب وهو على فراش المرض قبيل وفاته بأيام هذه الكلمات:

«لقد وصلتُ لِقِمَّةِ النجاح فى الأعمال التجارية، وكنت فى عيون الآخرين رمزًا للنجاح ومع ذلك، وبصرف النظر عن العمل، كان لدى القليل من الوقت للفرح. وأخيرًا، فى النهاية ثروتى هى مجرد رقم أنا معتاد عليه.

فى هذا الوقت، وأنا ممدد على سريرى فى المستشفى أتذكر حياتى الطويلة، أدرك أن جميع الجوائز والثروات التى كنت فخورًا جدًا بها أصبحت ضئيلة وغير ذات معنى مع اقتراب الموت الوشيك.

فى هذا الظلام، وعندما أنظر إلى الأضواء الخضراء لمعدات التنفس الاصطناعى، وأنصت لأصواتها الميكانيكية، أشعر بِنَفَسِ الموت يقترب منى.

الآن فقط أفهم أن لدينا ما يكفى من الوقت لتحقيق أهداف لا تتعلق بالثروة فقط.

يجب أن تكون أهدافنا أكثر قيمة وأهمية.

يجب التوقف عن ملاحقة ثروة يمكن أن تجعل منك مجرد شخص منهك أو كائن آلى.

مصيرنا يجب أن لا يكون فقط الجرى وراء الأوهام التى تبنيها الشهرة أو المال الذى أفنيت من أجلهما حياتى، ولا يمكننى أن آخذهما معى الآن.

إذا كان لديك المال، يمكنك استئجار شخص لقيادة سيارتك، ولكن لا يمكنك استئجار شخص لِحَمْلِ مرضك وآلامك بدلًا عنك.

يمكن العثور على الأشياء المادية المفقودة مَهْمَا غلا ثمنها، ولكن هناك شيئًا واحدًا لا يمكنك أن تجده أبدًا عندما تفقده: إنه الحياة».

لذلك أقول لك عزيزى القارئ: استثمر حياتك أفضل استثمار، استثمر حياتك فى النفوس، وليس الفلوس، فى عمل الخير، فى نشر المحبة والسلام، فى مساعدة اليتامى والأرامل والمحتاجين».

هناك مقولة شهيرة تقول: «بالمال يمكنك شراء القصر الفاخر وليس الشعور بالأمان، السرير وليس النوم، المركز وليس الاحترام، الشهادة وليس العلم، الكتاب وليس الفهم، الطعام وليس الشهية، الدواء وليس الشفاء، الزواج وليس الحب».

إياك أن يكون هدفك فى الحياة فقط جمع المال، وإلى اللقاء فى العدد القادم لنستكمل حديثنا.

