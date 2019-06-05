الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:09 م
القفز في النيل.. هكذا احتفل الأطفال بالعيد في القناطر
تصوير : محمد ديبو
dostor.org/2655046
حرص الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على التقاط العديد من الصور التذكارية مع الأطفال من أبناء العاملين بالمحافظة، بمكتبه، بديوان عام المحافظة، أثناء تقديمهم التهنئة له بمناسبة حلول عيد ...
توافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، بينما استمرت حملات النظافة فى الشوارع الرئيسية والفرعية منذ ...