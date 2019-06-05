القفز في النيل.. هكذا احتفل الأطفال بالعيد في القناطر

إقبال متوسط على قلعة قايتباي في أول أيام العيد

شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، إقبالًا متوسطًا من قِبل المواطنين، حيث فتحت القلعة أبوابها أمام الزوار في الساعة التاسعة صباحًا وتغلق أبوابها في الساعة ...