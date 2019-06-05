تحيا مصر والسيسي.. أول رد فعل من أحد الغارمين المفرج عنهم ضمن مبادرة الرئيس (فيديو)

تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تم الإفراج عن 139 من الغارمات والغارمين، حيث تم الإفراج عن 139 من نزلاء السجون، 126 رجل و13 سيدة، بعد سداد مديونياتهم بتمويل صندوق تحيا مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال أحد الغارمين المفرج عنهم وأشاد أحد المفرج عنهم بمبادرة الرئيس السيسي، قائلًا: "تحيا مصر، ويحيا السيسي، قضيت من مدة عقوبتي 6 شهور فقط، ورجعت لبناتي بعد كانوا مشردين في الشارع، أنا بحمد ربنا إني رجعت لعيالي".



وعلى جانب آخر وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (269 2019) الصادر فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، فقد تم الإفراج بالعفو عن 1595 نزيلا، والإفراج تحت شرط عن 268 نزيلا، ليبلغ إجمالى المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات 2200 نزيل ونزيلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.