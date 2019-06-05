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اقتصاد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:00 م

الحوت: توقعات بزيادة الاستثمار بين مصر ولبنان إلى مليار دولار

محمد أمين الحوت
محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبناني
أسماء إبراهيم
dostor.org/2655031

قال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تستهدف خلال عام 2019 التركيز على تنمية الصادرات المصرية، بحيث يصل اجمالي الصادرات الى نحو 1.5 مليار دولا خلال عامي 2019 و2020، حيث سيعتمد تنفيذ الخطة على عدد من المحاور المتمثلة في الترويج للصادرات المصرية، توفير الفرص التصديرية، المساعدة في ابرام التعاقدات التجارية، الرد على الاستفسارات التجارية، واعداد زيارات الوفود التجارية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية المقامة في مصر.

كما تستهدف الجمعية جذب مزيد من الاستثمارات اللبنانية، سواء الشركات اللبنانية، سواء من خلال تحفيز شركات لبنانية على الاستثمار في مصر لأول مرة، أو من خلال حث الشركات اللبنانية التى لها استثمارات قائمة بالفعل على تنمية تلك الاستثمارات، حيث من المنتظر ان تبدأ الجمعية بالتركيز على المجموعات الاقتصادية التي قام بترتيب لقاءات لها مع وزيرة الاستثمار اثناء زيارتها الى لبنان خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتوقع الحوت أن تصل قيمة الاستثمارات المشتركة الجديدة بين البلدين خلال 2019 إلى نحو مليار دولار وما بين 2.5 الى 3 مليار في 2020.

ومن جانبه أكد فتح الله فوزي رئيس الجمعية، أن صادرات مصر إلى لبنان تتسم بتنوع هيكلها من عدد كبير من منتجات الفصول الجمركية، وهو مايمثل ميزة كبيرة للصادرات المصرية، ويعكس ثقة المستورد اللبناني في المنتجات المصرية، وقد بلغت القيمة الاجمالية نحو 460.7 مليون دولار بنسبة 69.2% من اجمالي الصادرات المصرية الى لبنان.

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