أسقف طموه وتوابعها يزور محافظ الجيزة للتهنئة بعيد الفطر

زار الانبا صموئيل أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطموه وتوابعها ديوان عام محافظة الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة للسيد المحافظ اللواء أحمد راشد بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا على قوة النسيج الوطنى لمصر، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام الطيبة على الجميع بالخير والبركة.



ويحرص رؤساء الكنائس بمصر بشكل دائم على تقديم التهنئة بمناسبات الأعياد، وذلك سعيًا للمشاركة في المناسبات المختلفة.



وتحتفل مصر اليوم الأربعاء بعيد الفطر المبارك، وفقًا لإعلان دار الإفتاء المصرية أن اليوم هو أول أيام العيد، بينما احتفلت الإمارات والسعودية به منذ أمس، وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة العيد.