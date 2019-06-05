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اقتصاد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:00 م

"البترول": مصر تفعل برنامج التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار النفط

البترول: مصر تفعل
سيد ابراهيم
dostor.org/2655029


كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر لم تتخل عن مشروع التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية، حيث أن وزارة البترول بالتعاون مع وزارة المالية بدأتا بالفعل مرة أخرى فى اتخاذ خطوات جادة فى تفعيل الاتفاقيات التى تم ابرامها مع بنكين عالميين فى سبتمبر من العام الماضى 2018 بشأن التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط.

وأوضح المصدر فى تصريح لـ"الدستور"، أن تذبذب أسعار النفط وعدم الاستقرار بسبب العوامل الجيوسياسية بين أمريكا والصين وايران جعلت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ترتبك بشأن الاتزان فى الأسعار وضخ مزيد من النفط بالأسواق خوفا من التقلبات السياسية وانعكاسها على اسواق النفط، ولذلك كان يجب على مصر فى ظل هذه الاوضاع ان تؤمن احتياجاتها من خلال التحوط خاصة ان مصر تستورد ما يقرب من 35% من احتياجاتها النفطية.

وقال المصدر، إنه سيتم تطبيق آلية التحوط، وفقًا لمتوسط سعر 70 دولارًا للبرميل، وذلك بهدف حماية موازنة العام المالي الحالى من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار البترول العالمية والحد من أى تأثيرات سلبية علي فاتورة الدعم.

وقالت وزارة المالية في بيانها المالي، إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية خلال عام 2019 عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي.

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق فى يونيو من العام الماضى 2018، على بدء وزارتى المالية والبترول، إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها، من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من الوزارتين، إضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، على أن تضع اللجنة تصورا لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.

وارتفعت أسعار النفط خلال نهاية مايو الماضى، حيث تجاوزت الـ72 دولار للبرميل مما قد يرهق الموازنة العامة للدولة خاصة انه تم تحديد سعر البرميل فى ميزانية الطاقة للعام المالى 20192020 بنحو 68 دولار للبرميل وكل دولار زيادة عن الاسعار المحددة يكبد الدولة نحو 3.5 مليار جنيه.

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