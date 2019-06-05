بالفيديو.. أحد الغارمين المفرج عنهم: "شكرًا للسيسي راعي الغلابة"

تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تم الإفراج عن 139 من الغارمات والغارمين من نزلاء السجون "126 رجال و13 نساء"، بعد سداد مديونياتهم بتمويل صندوق تحيا مصر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال أحد الغارمين المفرج عنهم: "حكم عليا بعامين سجن، بسبب دين تجهيز نجلتي، قضيت منها 6 شهور"، مُتابعًا حديثه: "الحمد لله، بشكر الرئيس السيسي، راعي الغلابة، أنا مش قادر أقف على رجلي من الفرحة".



وعلى جانب آخر وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (269 2019) الصادر فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، فقد تم الإفراج بالعفو عن 1595 نزيلا، والإفراج تحت شرط عن 268 نزيلا، ليبلغ إجمالى المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات ألفي و200 نزيل ونزيلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.