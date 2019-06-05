بالفيديو.. إحدى الغارمات المفرج عنهن: "السيسي ده بطل"

سيطرت حالة من الفرح الهستيرية الممزوجة بدموع الفرحة على أوجه النساء اللاتي خرجن من السجون؛ تنفيذًا للمباردة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت مسمى "سجون بلا غارمات أو غارمين"، وتم الإفراج عن 139 بعد سداد مديونياتهم بتمويل من صندوق "تحيا مصر".



وقالت "حورية محمد فرج" إحدى الغارمات المفرج عنهن، إنه حكم عليها بسجن 3 سنوات، وسد عنها صندوق "تحيا مصر" 60 ألف جنيهًا، متابعًة: "أنا كنت زعلانة إني اتحبست، بس اتشرفت إن رئيس جمهورية مصر العربية هو عبد الفتاح السيسي البطل، نجانا وبيت الفرحة في قلوبنا، ودفع عني الدين، وسدده، وأنقذني من 6 سنين حكم، وأنا عمري 65 سنة مش عارفة كنت هطلع منه ولا لا".