وفد كنسي من إيبارشية دمياط يهنئ المحافظ بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، وفد كنسي برئاسة نيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة.



وأكد محافظ كفرالشيخ، خلال اللقاء على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التى تجمع بين أبناء محافظة كفرالشيخ وهو الذى يظهر عظمة المصريين فى الأعياد الدينية والوطنية المختلفة.



وعبر الأنبا ماركوس، عن خالص التهنئة للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، وأبناء محافظة كفرالشيخ بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين جميع المصريين.



ويحرص رؤساء الكنائس بمصر بشكل دائم على تقديم التهنئة بمناسبات الأعياد، وذلك لتعبر عن محبتهم للآخرين وسعيهم الدائم للمشاركة في المناسبات المختلفة.