محمد رمضان ينعي وفاة الفنان محمد نجم

نعى الفنان محمد رمضان، النجم الكبير محمد نجم، والذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة فنية حافلة لن ينساها الجمهور المصري والعربي.



ونشر "رمضان" صوره لـ"نجم"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق عليها قائلا: "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله نجم المسرح محمد نجم.. الله يرحمه ويغفرله ويُسكنه جنته".



وكان الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم، أحد رواد الكوميديا المسرحية، قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، ورحل عن عالمنا صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية، وشيعت جنازته عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود، ودفن الراحل فى مقابر الإباجية بمدافن الأسرة.

