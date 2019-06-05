الأوقاف تصرف 20 ألف جنيه لأسرة عامل توفي عقب صلاة العيد

وجهت وزارة الأوقاف خالص العزاء لأسرة العامل صلاح عيد إسماعيل عامل مسجد النصر الكبير بالمنصورة الذي وافته منيته عقب صلاة العيد اليوم بالمسجد المذكور بمحافظة الدقهلية.



وجاء في بيان أصدرته وزارة الأوقاف: " نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان".



ووجهت وزارة الأوقاف بسرعة صرف إعانة عاجلة لأسرته قدرها عشرون ألف جنيه من باب البر من الموارد الذاتية للوزارة، مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية.



كما أعلنت وزارة الأوقاف أن مدير المديرية سيتوجه على رأس وفد كبير من مديرية أوقاف الدقهلية لتقديم واجب العزاء لأسرة العامل نيابة عن وزيرالأوقاف.