فيديو يرصد فرحة طفل بعد الإفراج عن والدته في حفل الغارمات

أفرجت وزارة الداخلية، عن 139 من نزلاء السجون بعد سداد مديونياتهم بتمويل من صندوق تحيا مصر، استمرارًا للجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، "سجون بلا غارمين أو غارمات"، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن (الغارمين والغارمات) المودعين بالسجون.



الحنين والأحضان كانت أساس اللقاء الذي جمع بين الغارمات بأبنائهن وعائلتهن، مجرد رؤيتهن لأولادهن علت الزغاريد في الأرجاء، وفي هذا الفيديو تظهر إحدى السيدات الغارمات المفرج عنهمم وهي تُقبّل ابنها من شدة شوقها لها، والحنين.



جاء الإفراج تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (269 2019) الصادر فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتم الإفراج بالعفو عن عدد (1595) نزيل، وكذلك الإفراج تحت شرط عن عدد (268) نزيل، ليبلغ إجمالى المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات عدد (2002) نزيل ونزيلة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.