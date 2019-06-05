محمد فودة يكتب: الإرهاب الأسود يطل بوجهه القبيح

لعن الله الإرهاب الأسود ولعن كل من يقف وراءه ويسانده سواء فى الداخل أو الخارج.



لعن الله كل من افسد على المصريين فرحتهم بعيد الفطر المبارك بارتكاب هذا العمل الارهابى الخسيس الذى استهدف قوة كمين شمال سيناء والذى راح ضحيته جنود ابرياء لا ذنب لهم سوى انهم يؤدون واجبهم المقدس فى حماية أمن الوطن.



رحم الله شهدائنا الابطال الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة.. ولعنة الله على الظالمين.. وخالص العزاء لكل مصرى شريف اعتصر قلبه حزناً على ضحايا هذا الحادث الموجع. الشهداء الذين قال عنهم رب العزة جل شأنه في كتابه الكريم (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

صدق الله العظيم.



إن ما حدث اليوم يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد، وأن هؤلاء القتلة ما زالوا يرتكبون جرائمهم من حين لآخر على الرغم من مل تلك الضربات الاستباقية التى لحقت لهم خسائر جسيمة على مدى الفترة الماضية.



الأمر الذى يدعو الى ضرورة خلق رأى عام عالمى يقف فى وجه هذا الإرهاب الاسود يسير فى نفس الاتجاه الذى تتبناه الدولة المصرية، إذ تنطلق الرؤية المصرية في مكافحة الإرهاب من موقف راسخ وثابت يتمثل فى أن التنظيمات الإرهابية على اختلافها تمثل تهديدا متساويا ليس لمصر والمنطقة العربية فحسب؛ بل أنها تهدد أمن واستقرار دول العالم أجمع.



كما تستند تلك الرؤية المصرية فى التصدى للارهاب من أن هذه التنظيمات الاجرامية تنهل أفكارها من ذات المعين الفكري الذي يحض على العنف والقتل وترويع الآمنين.



وفي هذا الصدد، ترتكز تحركات مصر على المستوى الدولى على مسألة مهمة وهي أن التطرف بشتى أشكاله وصوره هو بمثابة المظلة الفكرية التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية سواء في نشر رسائلها الهدامة أو استقطاب المؤيدين عبر تزييف المفاهيم الدينية لتحقيق أهداف سياسية وطموحات غير مشروعة ولا وجود لها إلا في أذهانهم المريضة.



لذا فإن هذا الحادث الغادر لن يمر دون أن يكون هناك رد حاسم وحازم تجاه قوى الشر.. تلك القوى التى نعلم جيداً أنها لا تريد لنا أن ننعم بالأمن والأمان. ما يتطلب منا جميعاً ان نتصدى لهذه العمليات الإرهابية بشكل عاجل حتى لا تتضخم ويستفحل خطرها.



كل عام ومصرنا بخير وعلى قلب رجل واحد ضد أية محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار. وبكل تأكيد لن تتمكن من النيل من أمننا واستقرارنا وتماسكنا.