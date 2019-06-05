إيبارشية سوهاج تنظم اللقاء السنوي لطلبة الثانوية العامة

صلى نيافة الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، اليوم الأربعاء، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا برام بمقر المطرانية بسوهاج، إلى جانب بعض الآباء الكهنة، أبنائه من طلاب الثانوية العامة.



وعقب القداس ألقى نيافته كلمة تشجيع لأبنائه، ثم وزع عليهم بعد الهدايا التذكارية.



شارك في اللقاء 900 طالب وطالبة من أبناء الإيبارشية، إلى جانب بعض من أولياء الأمور.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ عيد القيامة بفترة الخماسين المقدسة، وهي فترة أفراح بالكنيسة تستمر على مدار 50 يومًا، ويأتي عقبها صوم الرسل المقدس.



وتنتهي الخماسين المقدسة بعيد العنصرة، وخلالها تصلي الكنائس القبطية الأرثوذكسية جميع صلوات قداساتها بألحان قبطية فرايحي احتفالًا بقيامة السيد المسيح، وطوالها لا يصوم الأقباط أي يوم على عكس باقي فترات السنة حيث يصومون أسبوعيًا يومي الأربعاء والجمعة، بالإضافة للأصوام الأخرى بالأعياد والمناسبات المسيحية.