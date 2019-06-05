الاتحاد العالمى المسيحي للطلبة ينعي شهداء كمين العريش

أدان أيمن كرم، السكرتير الإقليمي المشارك بالاتحاد العالمي المسيحي للطلبة، العمل الارهابي الآثم الذي استشهد على أثره قوة الكمين من ضباط وجنود، وهم في محاولة للتصدي للهجوم الارهابي على كمين العريش قبيل صلاة عيد الفطر فجر اليوم.



كما يصلي الاتحاد إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالي الشهداء الأبطال، وأن يحفظ بلادنا الغالية من كل شر وسوء.



وكانت وزارة الداخلية، أعلنت فى بيان لها، أن عددا من العناصر الإرهابية، استهدفت فجر اليوم الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران.



وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.