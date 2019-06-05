القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
مصر
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:49 م

براتب يصل لـ2500 جنيه.. 500 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

براتب يصل لـ2500
دعاء جابر
dostor.org/2654999

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 500 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الخدمات الأمنية بوسط البلد، وذلك براتب يصل إلى 2500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 500 مراقب أمن، وذلك لجميع المؤهلات، أو بدون مؤهل، وبشرط إجادة المتقدم للوظيفة للقراءة والكتابة.

واشترطت الشركة، ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 28 سنة، على أن يحصل المتقدم للوظائف بمنطقة مدينتي، على 2300 جنيه، بالإضافة إلى 6 أيام راحة، فيما يحصل المتقدم للوظائف بمنطقة الشيخ زايد، على راتب 2500 جنيه، بالإضافة إلى راحة 5 أيام.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر سكن لبعض المواقع، وتأمين صحي، وتأمين اجتماعي، والعمل 12 ساعة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الإتصال على 01129612661 أو 01157499952، والتواصل مع المدير المسئول جهاد سيد، أو التوجه لمقر الشركة في 4 شارع حسين المعمار، متفرع من محمود بسيوني، طلعت حرب، وسط البلد.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ 3 أيام

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ اسبوع

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ أقل من شهر

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ أقل من شهر

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ أقل من شهر

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

الآن

تحيا مصر: 4 ملايين جنيه لفك كرب 139 غارمًا بمناسبة عيد الفطر

الذهب يواصل الارتفاع.. وعيار 21 بـ618 جنيهًا للجرام

خضبوا فرحة العيد بالدماء.. المفتي يدين العملية الإرهابية على كمين العريش

الإفراج بالعفو عن 2002 من السجناء بمناسبة عيد الفطر

ads
الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

قرار صادم من الكاف بشأن مباراة الترجي والوداد

ألبومات الصور

بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ

إقبال متوسط على قلعة قايتباي في أول أيام العيد

السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء "صور"

توافد آلاف المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم فى أول أيام عيد الفطر

رياضة

أعلى 4 رواتب في ليفربول

التايمز: نجاح محمد صلاح يسجل فوزًا ضد "الإسلاموفوبيا" في ليفربول

"الاتحاد الفرنسي لكرة القدم" يرفض تدخل ماكرون في دوري الأبطال

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

وفاة الفنان محمد نجم عن عمر 75 عامًا

قرار صادم من الكاف بشأن مباراة الترجي والوداد

الرئيس نيوز

التنظيم والإدارة يمنح مهلة للمتخلفين عن التسويات.. وفتح باب التقدم في هذه المواعيد

طفلة تتمسك بالسيسي في حفل العيد.. شاهد رد فعل الرئيس

الأعلى للإعلام يطالب بالالتزام بالبيانات الرسمية فقط في حادث العريش

بيان من السعودية بشآن تطورات الأحداث في السودان

الإفراج عن 2002 سجين بينهم 139 غارما بعد سداد مديونياتهم

كشكول

10 معلومات عن "بوكليت العربي" لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تستعد لصرف مكافأة 2019 لموظفيها بعد إجازة العيد.. التفاصيل هنا

جامعة مطروح تدين الحادث الإرهابي بالعريش

عبد الله : ١٦ ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في ٣٥ لجنة بالفيوم

"تعليم البحيرة" تؤكد استعداد المديرية لماراثون الثانوية العامة

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

عمال مصانع شركة "نيوتيلا" ينهون الإضراب ويعودون للعمل

اكتشاف مرض الحمى القلاعية شمال غربي الصين

الهند: العثور على متسلقي هيمالايا المفقودين سيستغرق 10 أيام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

6 خطوات للحفاط على رطوبة الجسم فى الصيف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎