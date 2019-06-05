براتب يصل لـ2500 جنيه.. 500 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 500 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الخدمات الأمنية بوسط البلد، وذلك براتب يصل إلى 2500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 500 مراقب أمن، وذلك لجميع المؤهلات، أو بدون مؤهل، وبشرط إجادة المتقدم للوظيفة للقراءة والكتابة.



واشترطت الشركة، ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 28 سنة، على أن يحصل المتقدم للوظائف بمنطقة مدينتي، على 2300 جنيه، بالإضافة إلى 6 أيام راحة، فيما يحصل المتقدم للوظائف بمنطقة الشيخ زايد، على راتب 2500 جنيه، بالإضافة إلى راحة 5 أيام.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر سكن لبعض المواقع، وتأمين صحي، وتأمين اجتماعي، والعمل 12 ساعة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الإتصال على 01129612661 أو 01157499952، والتواصل مع المدير المسئول جهاد سيد، أو التوجه لمقر الشركة في 4 شارع حسين المعمار، متفرع من محمود بسيوني، طلعت حرب، وسط البلد.