"الإحصاء" ينفي التنسيق مع المالية لحصر المتهربين من الضرائب

أكد الدكتور حسين عبدالعزيز المشرف، على التعداد الاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز لم يجر أي تنسيق أو تعاون مع وزارة المالية بشأن حصر المتهربين من سداد الضرائب بأنواعها وتحديدًا الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن كافة بيانات المواطنين الفردية سرية ومحمية بقوة القانون ولا يعتد بها أمام أي جهة رسمية أو تستخدم في الأغراض القضائية.



وشدد "عبدالعزيز"، في تصريح لـ"الدستور"، على حرص الجهاز على التعاون مع أي جهة كانت في إتاحة البيانات المتوفرة لديه بشرط ألا تعكس حالات فردية، مثل طلب الاستعلام عن عدد المباني الموجودة في إحدي الشياخات أو المراكز علي مستوى الجمهورية، أما في حالة الاستعلام عن عدد المباني المملوكة لمواطنين بعينهم فإن الجهاز لا يتيح بيانات بهذا الشكل.



ولفت إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء لديه قاعدة بيانات شاملة من نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت الذي تم إجراؤه مؤخرًا، متاحة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والباحثين الراغبين في استخدام تلك البيانات في التوصل إلي مؤشرات عامة.



وأوضح المشرف على التعداد، أن قواعد البيانات المتاحة لدي الجهاز توفر معلومات دقيقة عن كافة مناحي حياة المصريين علي مستوي الجمهورية بداية من المحافظات وحتى أقل تقسيم إداري، فيما عدا البيانات الفردية لكل مواطن، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالثروة العقارية في مصر وممتلكات المصريين.