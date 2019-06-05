القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:45 م

المجموعة القصصية "ضغط عالي" على طاولة مركز الحرية بالإسكندرية

المجموعة القصصية
نضال ممدوح
dostor.org/2654994

تعقد في السابعة من مساء الأحد 16 يونيو الجاري٬ بقاعة توفيق الحكيم في مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ ندوة لمناقشة٬ المجموعة القصصية "ضغط عالي" للكاتبه سحر النحاس والتي تتناولها بالنقد والعرض والتحليل٬ الدكتورة عبير يحيي، واللقاء بالكاتبة نادية فتيحة.

ومن أجواء المجموعة نقرأ:"سرعان ما سرت في أوصالي رجفة فور إنهاء المكالمة هزت كل خلجات جسدي٬ وارتعاشة في أصابعي٬ ماذا لو كنت أنا الأبله الغرير الغريق في الأكاذيب والإدعاءات ؟.
هي كاذبة لا محالة٬ كل بنات حواء ماهرات في الخداع والحيلة٬ كلهن كاذبات٬ كلهن ملعونات.
من تكون تلك الساذجة لتفعل بي هذا؟ أنا من جبت أعطاف النساء طولا وعرضا٬ أنثر عطري علي أجسادهن الغضة٬ وأتنقل بينهن كنحلة برية تمتص رحيق كل زهرة فواحة".

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