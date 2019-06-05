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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:43 م

عمال مصانع شركة "نيوتيلا" ينهون الإضراب ويعودون للعمل

عمال مصانع شركة نيوتيلا
dostor.org/2654990

أعلنت شركة "فيريرو" الإيطالية لصناعة الشيكولاتة "نيوتيلا" الشهيرة اليوم الأربعاء عودة أكبر مصانعها للعمل بعد انتهاء إضراب مجموعة من عمالها لأكثر من أسبوع.

كان العمال المضربون منعوا دخول أو خروج الشاحنات من المصنع الموجود في منطقة "فيلر-إيكال" الفرنسية، بسبب الخلاف مع الإدارة بشأن الأجور، وحصلت الإدارة على حكم قضائي يلزم العمال بفتح المصنع.

وينتج هذا المصنع حوالي 600 ألف عبوة من الشيكولاتة الشهيرة يوميا، بما يعادل نحو ربع إجمالي إنتاج الشركة على مستوى العالم.

وأصدر الفرع الفرنسي للشركة الإيطالية بيانا لم يتضمن أي تفاصيل بشأن المفاوضات مع العمال لكنها أكدت فيه التزامها "بحوار مهني هادئ وبناء" مع العمال.

كانت نقابة "إف.أو" العمالية ذكرت على موقعها الإلكتروني إن 160 من عمال المصنع البالغ عددهم 350 عاملا شاركوا في الإضراب الذي بدأ الثلاثاء قبل الماضي.

ويطالب العمال بزيادة أجورهم بنسبة 4.5% مع مكافأة غلاء معيشة لمرة واحدة قدرها 900 يورو (1009 دولارات)، في حين تعرض الشركة زيادة الأجور بنسبة 1.7% ومكافأة غير متكررة بقيمة 400 يورو، بحسب النقابة العمالية.

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