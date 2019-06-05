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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:42 م

الأنبا غبريال يهنئ محافظ بني سويف بعيد الفطر المبارك

الأنبا غبريال يهنئ
تريزة شنودة
dostor.org/2654989

زار الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا، المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وشارك بالزيارة والتهنئة القمص باسيليوس الأنبا بولا "دير الأنبا بولا" والقمص "فام الأنطونى" وكيل دير الأنبا أنطونيوس والقمص فرنسيس وكيل المطرانية والقمص باخوم والقس إسطفانوس.

ويحرص رؤساء الكنائس بمصر بشكل دائم على تقديم التهنئة بمناسبات الأعياد، وذلك لتعبر عن محبتهم للآخرين وسعيهم الدائم للمشاركة في المناسبات المختلفة.

وتحتفل مصر اليوم الأربعاء بعيد الفطر المبارك، وفقا لإعلان دار الإفتاء المصرية أن اليوم هو أول أيام العيد، بينما احتفلت الإمارات والسعودية به منذ أمس، وتقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة العيد.

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