"فولكسفاجن" تقرر تمديد تأمين الوظائف في ألمانيا حتى نهاية 2029

مددت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات تأمين الوظائف بالنسبة للعاملين في قطاع سيارات الركاب التي تحمل العلامة المركزية (فولكسفاجن) في جميع مصانعها بألمانيا حتى نهاية عام 2029، وذلك رغم سياسة التقشف التي كانت الشركة أعلنتها في وقت سابق.



وقال بيرند أوسترلو، رئيس مجلس العاملين في فولكسفاجن، في مدينة فولفسبورج اليوم الأربعاء، إنه بهذا الإجراء سيتم استبعاد شطب الوظائف المرتبط بظروف الإنتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة.



وكان تمديد تأمين الوظائف شرطا أساسيا لممثلي العاملين في مفاوضاتهم مع إدارة الشركة فيما يتعلق بعملية التحول الرقمي في فولكسفاجن.



يذكر أنه من المنتظر في إطار برنامج التقشف أن يتم شطب ما يصل إلى 4000 وظيفة، لا سيما في قطاع الإدارة لأنه لن يتم إعادة شغل للوظائف في هذا القطاع في حال الرحيل عن الشركة لأسباب تتعلق ببلوغ سن المعاش.



وفي المقابل، لا تعتزم فولكسفاجن ترشيد الوظائف في قطاع التطوير التقني بل ستعمل على زيادة أعداد هذه الوظائف ومن المنتظر أن توفر الشركة في هذا القطاع 2000 وظيفة جديدة تتعلق بالبرمجيات والإلكترونيات.