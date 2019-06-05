علماء بريطانيون يقدمون اكتشافًا طبيًا مذهلًا لعلاج قصور القلب

بات علاج ملايين المرضى الذين يعانون من قصور القلب قاب قوسين أو أدنى، بعدما اكتشف علماء بريطانيون تقنية لإصلاح أنسجة القلب التالفة.



يقول العلماء، إنهم يأملون في أن تعمل طريقة جديدة تم اكتشافها مؤخرًا، على إنقاذ أرواح الملايين من الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب.



وتتمثل هذه الطريقة في إنشاء بقع من الخلايا الجذعية، التي تعمل على إصلاح خلايا القلب التالفة، وتعزيز قدرة عضلات القلب على ضخ الدم إلى أنحاء الجسم.



وقام علماء بريطانيون من مركز الطب التجريبي في لندن، بتطوير البقع التي تتكون من 50 مليون خلية جذعية، مبرمجة لتتحول إلى خلايا عضلية قلبية عاملة.



وكشفت الاختبارات الأولية التي أجريت على الحيوانات، عن أن البقع تبدأ بعد ثلاثة أيام من تثبيتها في القلب بالنمو بشكل تلقائي، وتقوم بتقليد أنسجة القلب الناضجة في غضون شهر واحد فقط.



ومن المزمع أن يتم اختبار البقع على البشر في التجارب السريرية في غضون العامين المقبلين، وفي حال نجحت التجربة، سيتم اعتماد الطريقة بشكل نهائي لعلاج جميع المرضى الذين يعانون من قصور القلب.



يذكر بأن قصور القلب يحدث عادة عندما يفشل القلب في ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم بكفاءة، وتشمل أعراضه، ضيق التنفس، واحتباس السوائل، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.