الأرصاد: طقس غدًا سيكون مائل للحرارة على القاهرة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الخميس، سيكون لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء، نهارًا، لطيف ليلًا.



وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".



وأكد أن الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يسبب اضطرابا في الملاحة البحرية هناك.