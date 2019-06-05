وزير القوى العاملة يلتقي الأهالي ويهنئهم بالعيد في مسقط رأسه بالشرقية

هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أهالي مركز الحسينية بعيد الفطر المبارك، وذلك خلال لقائه معهم بمسجد آل سعفان عقب صلاة عيد الفطر المبارك، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم بهذه المناسبة، كما التقى معهم بالشوارع وأمام منازلهم عقب الصلاة.



وكان الوزير قد أدى صلاة العيد بساحة مسجد آل سعفان بقرية السماكين الشرق التابعة لمركز الحسينية مرتديا الجلباب الأبيض، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان والمسئولين التنفيذيين والأهالي.



وقال الوزير إنه يحرص على قضاء إجازة عيد الفطر المبارك وسط أهله وأقاربه، حيث يجد في العطلات الرسمية والإجازات فرصة للقائهم نظرًا لانشغاله طوال الوقت في عمله.