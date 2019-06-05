المفوضية الأوروبية تطالب ألمانيا بزيادة استثماراتها في البنية التحتية

طالبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، ألمانيا، بزيادة استثماراتها في البنية التحتية العامة.



وأوضحت المفوضية أن هناك حاجة إلى تخصيص المزيد من النفقات لا سيما في قطاع النقل لإتاحة المجال أمام توفير حركة تنقُل أكثر مراعاة للمناخ، وللسيطرة على تلوث الهواء.



ولا تزال السيارات هي أكثر وسائل نقل الركاب المستخدمة، إذ تقضي في المتوسط 30 ساعة سنويا في زحام المرور، ويؤدي الازدحام المروري والبحث عن أماكن لصف السيارات وفقًا لتقديرات المفوضية إلى تكاليف سنوية بقيمة 110 مليارات يورو.



وأشارت المفوضية إلى تأخر تطوير موديلات مشاركة السيارات (كارشيرينج) وفرص التنقل الجماعي.



وكانت السكك الحديدية في ألمانيا قد تعرضت مؤخرًا لانتقادات من قبل الركاب والحكومة، إذ وصل معدل التأخير بين قطارات المسافات البعيدة إلى واحد من بين كل 5 قطارات، ويرجع السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى تقادم البنية التحتية.