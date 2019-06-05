العائد إلى نجريج.. كيف احتفل صلاح وعائلته بعيد الفطر؟ (صور)

هنأ محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، المصريين على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



ونشر محمد صلاح، صورة له، وهو يبدو عليه النوم، مرتديًا تيشيرت أبيض اللون وبنطال أسود رياضي، وتفاعل معه الآلاف من متابعي ومحبي النجم المصري.



فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لكل من ابنته مكة محمد صلاح، وزوجته أثناء خروجهن لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



وكان محمد صلاح، قد سافر من لندن إلى مسقط رأسه في قريته نجريج بمحافظة الغربية، أمس الثلاثاء، لقضاء إجازة عيد الفطر مع عائلته.



ولكن تجمع الصحفيين والمعجبين أمام منزل "صلاح" أزعجه، ودفعه للتعبير عن غضبه على حسابه الرسمي على تويتر: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".



وهكذا قرر صلاح الاحتفال بالعيد وسط عائلته، في قرية نجريح، بينما يتواصل مع متابعيه ومعجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

